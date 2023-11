RC Lens, OGC Nice : Cahuzac bientôt sur un banc de Ligue 2 ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Parti du RC Lens cet été alors qu’il était l’entraîneur-adjoint de Franck Haise, Yannick Cahuzac devait rejoindre l'OGC Nice. Mais les supporters du Gym, qui lui en voulaient encore de son passage au SC Bastia, ont fait capoter sa venue. Un rebond en Ligue 2 pour Cahuzac ? L'ancien milieu de terrain des Sang et Or, qui est donc à la recherche d'un nouveau projet sportif, pourrait reprendre un club de Ligue 2 avec Mathieu Chabert, qui a entraîné le SC Bastia, Châteauroux et Dunkerque par le passé. Et pour cause, d'après l'insider Mohamed Toubache-Ter, le tandem aurait été proposé à la direction du Stade Malherbe Caen, qui a mis à pied la semaine dernière Jean-Marc Furlan. Reste désormais à connaître la réponse des dirigeants caennais. Un ticket Mathieu Chabert-Yannick Cahuzac a été proposé à la Direction du Stade Malherbe Caen. #SMCaen — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 15, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Yannick Cahuzac, qui est à la recherche d'un nouveau projet sportif, pourrait se retrouver co-entraîneur d'un club de Ligue 2. Et pour cause, son tandem avec Mathieu Chabert aurait été proposé à la direction du Stade Malherbe Caen.

Fabien Chorlet

Rédacteur