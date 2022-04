RC Lens - OGC Nice : Doucouré réagit après son premier but à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or du mois de mars ?

Lors de la victoire ce dimanche du RC Lens sur sa pelouse face à l’OGC Nice (3-0), à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, Cheick Doucouré a enfin inscrit le premier but de sa carrière à Bollaert d’une frappe lumineuse du pied droit juste devant la surface, qui s’est logée dans la lucarne opposée de Walter Benitez (55e).

"Tellement fier de ce premier but à Bollaert"

Après la rencontre, le milieu de terrain des Sang et Or a réagi à sa première réalisation devant son public. "Hamdoulilah très belle victoire avec un très belle état d’esprit et une très grosse force de caractère. Tellement fier de ce premier but à Bollaert-Delelis en feu. Merci aux supporters pour cette ambiance de dingue", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Hamdoulilah très belle victoire avec un très belle état d’esprit et une très grosse force de caractère.

Tellement fier de ce premier but à Bollaert-Delelis en feu 🔥

Merci aux supporters pour cette ambiance de dingue 🤩#FierDetreLensois #CD28

