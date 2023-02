RC Lens - OGC Nice : Florent Ghisolfi visé par une banderole injurieuse !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les histoires d’amour finissent mal en général et le retour de Florent Ghisolfi à Lens est une nouvelle preuve que le divorce peut être douloureux. En effet, à l’occasion de la réception de l’OGC Nice à Bollaert-Delelis, l’ancien coordinateur sportif des Sang et Or, désormais derrière le projet Ineos au Gym, a eu droit à une banderole des Red Tigers qui divise le peuple lensois : « Ghisolfi, fils de p*te »



La banderole des Lensois envers Florent Ghisolfi. 🤬



📸 @Laurentmazure pic.twitter.com/E9pnvOuEH1 — Vibes Foot (@VibesFoot) February 1, 2023 Un message très insultant qui peut se comprendre par la déception suscitée par son départ mais qui manque clairement de reconnaissance à l’égard de l’homme qui a façonné l’effectif et structuré le club pour la Ligue 1…

Les Red Tigers détruisent Ghisolfi Certains supporters n'ont toujours pas digéré la trahison de Florent Ghisolfi, parti du RC Lens pour Nice en cours de saison. Pour son retour à Bollaert, il a eu droit à une banderole insultante du côté des Red Tigers.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life