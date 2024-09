RC Lens - OGC Nice : Haise annonce une pluie de bonnes nouvelles à Still

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de son retour à Bollaert pour RC Lens - OGC Nice, Franck Haise a fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre.

Quatre absents et quatre incertains côté Niçois

L'entraîneur des Aiglons a annoncé, qu'en plus de Morgan Sanson, Gaëtan Laborde et Terem Moffi, Melvin Bard était forfait et que Jérémie Boga, Hicham Boudaoui, Mohamed-Ali Cho et Tanguy Ndombele étaient tous quatre incertains à des degrés moindres. "La question d’un retour se pose pour Jérémie Boga. On va confirmer la présence ou non d'Hicham Boudaoui avec la séance du jour. Mohamed-Ali Cho, il y a plus d’incertitude. Malvin Bard est out pour plusieurs matchs. Tanguy Ndombele est très incertain", a confié devant la presse Franck Haise, qui sera donc pas mal diminué pour ses retrouvailles avec les Sang et Or.

