RC Lens - OGC Nice : le groupe de Still dévoilé, le verdict est tombé pour Sotoca !

Annoncé incertain pour cette rencontre, Florian Sotoca est finalement présent dans le groupe de Will Still au contraire d'Hervé Koffi, Jimmy Cabot, Kevin Danso, Neil El Aynaoui et Hamzat Ojediran, tous cinq blessés.

Le groupe du RC Lens : Delplace, Petric, Samba - Aguilar, Machado, Chavez, Medina, Sarr, Gradit, Khusanov, Frankowski - Fulgini, Mendy, Diouf, Thomasson, Pereira Da Costa, Zaroury - Sotoca, Satriano, Saïd, Labeau-Lascary, Nzola.

Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #RCLOGCN 🔴🟡



Le coach Will Still a convoqué 2⃣2⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 pour la réception de l'@ogcnice, demain, en @Ligue1.



➡️ Adam Delplace, Nampalys Mendy, David Pereira da Costa et Martin Satriano font leur retour.#FiersDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) September 27, 2024