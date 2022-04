RC Lens – OGC Nice : les deux équipes dos à dos à la pause

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Malgré l’expulsion d’Haidara, juste après le quart d’heure de jeu, les Sang et Or n’ont pas encaissé de but dans cette première période. Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge au terme de cette première période.

RC Lens - OGC Nice : 0-0

Le @RCLens va finir la rencontre à 10 🟥#RCLOGCN pic.twitter.com/c8BomgSe0Z — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 10, 2022

Adam Duarte

Rédacteur