RC Lens, OGC Nice : match à quitte ou double selon un ancien des deux clubs

Actuellement 10e du championnat, le RC Lens compte cinq points de retard sur la 5e place, qualificative pour l'Europa League. Autant dire qu'il n'y a plus de points à perdre pour les Sang et Or, qui reçoivent l'OGC Nice dans un Bollaert à guichets fermés. Des Aiglons qui sont eux aussi lancés dans une course importante, celle à la Champions League, et qui pourraient rendre un grand service au Racing le 7 mai s'ils décrochent la Coupe de France. En effet, cela rendrait la 6e place de L1 qualificative pour la C3.

Interrogé par La Voix du Nord sur ce choc entre ses deux anciennes formations, Eric Roy, formé au Gym qu'il a ensuite entraîné avant d'être le directeur sportif du RCL, a déclaré : "C'est un match à quitte ou double ! Si Lens gagne, il se relance ; s'il perd, ça va être compliqué. Et c'est pareil pour Nice". Le quotidien régional rappelle que les deux équipes n'ont pris que 8 points sur les 6 dernières journées, preuve de leur mauvaise passe. Ce sera donc malheur au vaincu à Bollaert cet après-midi !

Mon intuition du jour :#Ganago buteur avec le #RcLens face à l'@ogcnice ce dimanche



J'ai aimé son discours hier en conférence de presse#Haise a aussi confirmé qu'il était de mieux en mieux



Cote buteur à 4,10 sur @WinamaxSport :))

J'ai misé :) — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) April 10, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur