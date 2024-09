RC Lens - OGC Nice : Still admire Haise et Varane et donne des nouvelles des blessés

Le point santé :

« Le seul incertain est Florian Sotoca. Chez les blessés, Neil El Aynaoui a une déchirure et manquera deux semaines de compétition. Hamzat Ojediran s'est déchiré l'ischio, il sera absent 1 mois. Kevin Danso passe un test à Londres. Hervé Koffi est out deux mois après une déchirure au psoas. »

Satriano, un cas à part

« Martin Satriano est prêt, il est en manque de rythme parce que sa préparation avec l'Inter n'a pas été complète. Il devrait être apte pour être dans le groupe ce week-end. »

Haise, la référence

« Je suis un des plus grands admirateurs de Haise. Reconnaissant de ce qu'il a apporté à Lens. Nos rencontres ont toujours été intéressantes. On se connaît par cœur. »

Nice, une affiche de plus

« J'ai l'impression d'enchainer des affiches toutes les semaines. Nice est une affiche de haut tableau de Ligue 1. On connaît leurs qualités. Je m'attends à des choses similaires qu'on a eu avec l'enchaînement de match. » Le clin d’œil à Varane « Le meilleur défenseur du football français et en général. Il a fait une carrière exceptionnelle. Gagner autant de titres et de matchs, c'est exemplaire. Félicitations à lui. »

