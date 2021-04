RC Lens - OL (1-1) : un nouveau cadre d'Haise a marché sur Depay

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

L’OL a été éjecté du podium hier à Lens. Malgré un point pris dans le money time grâce à Lucas Paqueta (1-1), les Gones ont vu l’AS Monaco les doubler pour se positionner derrière le LOSC et le PSG pour un petit point.

Il faut dire que l’OL n’a pas sorti le match de l’année à Bollaert, où les Sang et Or auraient même mérité mieux. Lancés par un nouveau but de Jonathan Clauss, les hommes de Franck Haise ont montré pourquoi ils étaient placés aussi haut au classement cette saison.

Badé a mis dépaysement au supplice

Mieux, le coach du RC Lens a retrouvé un Loïc Badé dominateur après une période plus compliquée ces derniers temps. « Sûr de lui, une maîtrise parfaite du geste défensif, analyse L’Équipe qui l’a placé dans ses Tops du match avec la note de 7/10. L’ancien Havrais a réalisé une prestation de très haut niveau, surtout en première période, face à des attaquants lyonnais, en particulier Depay, qu’il a très souvent surclassés. »