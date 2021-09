RC Lens, OL : Clauss a un vrai coup à jouer chez les Bleus, malgré Dubois

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

De nombreux supporters du RC Lens avaient déjà fait savoir sur les réseaux sociaux que Jonathan Clauss méritait d'être appelé en équipe de France. On pouvait penser qu'il s'agissait d'amour aveugle. Mais ce jeudi, La Voix du Nord et L'Equipe sont d'accord sur le sujet : le Sang et Or mériterait d'avoir sa chance, même si le Lyonnais a réalisé une bonne prestation face à la Finlande (2-0) mardi, passe décisive pour Antoine Griezmann sur le second but à la clef. Surtout si Didier Deschamps reconduit son système à trois défenseurs centraux qui implique d'avoir des pistons dans les couloirs…

« Le Lyonnais Léo Dubois a certes réussi son match mardi, mais s’il y prête attention, le staff des Bleus sera aussi très intéressé par les courses et surtout la qualité de centres du Lensois, peut-on lire dans La Voix du Nord. Qui, jusque-là, n’entrait pas trop dans les critères du défenseur athlétique, bon de la tête évoluant dans un grand club européen comme l’apprécie Deschamps. Mais qui, avec ses qualités et sa régularité au sein d’un RC Lens compétitif continue de progresser. Et ça, le sélectionneur, si ce n’est déjà fait, va peut-être le remarquer. »

