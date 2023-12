RC Lens - OL : des Lyonnais battus mais séduisants, Samba décisif... les Tops et les Flops du match

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Les TOPS

Les options de Pierre Sage, Cherki en évidence

Promu suite au limogeage de Fabrio Grosso, Pierre Sage a marqué son territoire, lui qui n'avait pas convoqué Diomandé ni Jeffinho. Les Gones ont présenté un visage offensif à Bollaert avec Lacazette, Cherki, Nuamah et Moreira alignés d'entrée. Ils ont attaqué le match tambour battant et ont été récompensés dès le premier quart d'heure avec le but d'O'Brien. Battus mais séduisants, ils ont montré une qualité de jeu rarement vue cette saison, jusqu'ici à l'image d'un bon Cherki. Ils ont tout donné pour revenir, jusqu'au bout.

O'Brien a encore porté l'OL, mais en vain

Préféré à Caleta-Car et à Diomandé pour épauler Lovren, le défenseur central a formé une charnière solide avec le Croate. Et confirmé ses bonnes dispositions. Sans doute le meilleur lyonnais de ce début de saison, ou en tout cas le moins pire, il avait déjà marqué à Rennes (1-0) lors du dernier déplacement de l'OL, offrant aux Gones leur premier succès de la saison. Mais c'est lui qui a permis aux Lensois d'égaliser, avec une passe mal assurée à Lopes dont a profité Saïd.... avant d'égaliser à 2-2, de la tête ! Une soirée contrastée pour l'Irlandais.

Saïd a sonné la révolte lensoise, Frankowski aussi

Après la gifle à Arsenal (0-6) en Ligue des champions, le RCL était privé de Wahi suspendu. Haise a aligné Saïd, ainsi que Pereira Da Costa. On pouvait s'attendre à ce que les Sang et Or réagissent, qu'ils prennent le match en main pour se faire pardonner leur déroute londonienne mais il n'en a rien été. Leur entame a été timide et après l'ouverture du score d'O'Brien, c'est Saïd qui a sonné la révolte du RCL et égalisé. Sans un grand Lopes, il aurait pu doubler la mise (40e). Remuant, c'est lui qui a provoqué le penalty du 2-1. Décisif, comme Frankowski, buteur sur penalty et à l'origine du 3e but lensois, avec sa frappe déviée dans le but lyonnais par Lovren.

Samba s'est racheté

Il y a eu coup sur coup deux parades de toute beauté lors de ce Lens-Lyon rythmé et spectaculaire : Lopes a réalisé un très bel arrêt devant Saïd (40e) et dans la foulée, Samba a lui aussi sorti le grand jeu devant Lacazette (41e). Malheureux à Arsenal, le portier lensois a sorti un autre gros arrêt devant Cherki (69e), juste avant le 2e but d'O'Brien, et un double(arrêt incroyable devant Tagliafico, décalé par Lacazette (81e). Exceptionnel !





Les FLOPS



La défense lensoise

Les Sang et Or restaient sur 5 clean sheets de rang dans l'élite. Ils pouvaient égaler la meilleure série de l'histoire du club (6 en février-avril 1998) mais cet espoir s'est vite envolé avec l'ouverture du score d'O'Brien. Sur le corner de Nuamah, le défenseur lyonnais a été complètement oublié, ce qui lui a permis de tromper tranquillement Samba. Danso, à la peine contre Arsenal, a encore été en dedans. Son coup de coude sur Lacazette aurait pu coûter cher (37e). Medina est apparu nerveux lui aussi, ce qui lui coûtera une suspension contre Reims. Tendus, les Lensois, à l'image encore de Machado, remplacé dès la pause par Frankowski. La défense nordiste a souffert jusqu'au bout. Heureusement que Samba était là !

La défense lyonnaise

Si l'OL a séduit dans le jeu, avec un collectif retrouvé, du liant, de la justesse technique, sa prestation à Bollaert a été plombée par deux grossières erreurs, sur les trois buts encaissés, avec une mauvaise relance d'O'Brien, une faute grossière d'Alvero et un csc de Lovren !

Le jeu lensois

Dans le jeu aussi, Lens a été en difficulté. Il a fallu une erreur d'O'Brien pour que le RCL marque, mais les Nordistes ont rarement inquiété Lopes, hormis Saïd. C'est sur une deuxième erreur lyonnaise qu'ils ont pris l'avantage, celle d'Alvero, qui a provoqué le penalty transformé par Frankowski, puis sur une troisième erreur, sur leur 3e but, signé Lovren contre son camp. Pas franchement rassurant après Arsenal, mais une bonne opération puisque le RCL se rapproche du Top 5 avec un 9e match sans défaite en L1.

Sotoca a vu rouge

L'attaquant lensois a été expulsé en fin de match pour un geste mal maitrisé sur Tagliafico. Un vilain tacle.

