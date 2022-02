RC Lens - OL : grâce à son but, Clauss prend la tête d’un classement

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Cette saison, le RC Lens dépasse les attentes en championnat. Les joueurs de Franck Haise sont proches d'une place européenne bien au-dessus de leur objectif du début de saison. Des prestations dues au collectif mais aussi à certains joueurs dont Clauss.

En effet, avec ce nouveau but, Jonathan Clauss est désormais impliqué dans 12 buts en championnat (3 buts, 9 passes décisives). Plus que tout autre défenseur dans l’élite.

📣 14' 1-0 ! Clauss ! #RCLOL



