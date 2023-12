RC Lens - OL : Haise a le triomphe modeste, Sage se veut optimiste

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Toujours pondéré, dans la défaite comme contre Arsenal (0-6) mercredi comme dans la victoire, Franck Haise s'est félicité des trois points pris par le RC Lens ce soir face à la lanterne rouge lyonnaise (3-2). Mais il a aussi constaté certaines carences de son équipe, sur les coups de pied arrêtés ou au niveau du rythme, sans pouvoir forcément les expliquer.

"On est très perfectible"

"Les coups de pied arrêtés (Lens a encaissé deux buts ainsi ce soir) ? On ne les a jamais autant étudiés que depuis un an, puisqu’on a quelqu’un de spécialisé là-dessus. Il faut continuer à analyser et à travailler, car on encaisse trop de buts sur ce type de situations. On est très perfectible. C’est une évidence. On vient d’enchaîner 9 matches en Ligue 1 avec 6 victoires et 3 nuls. On est peut-être, aussi, au maximum... Je ne sais pas."

De son côté, l'entraîneur intérimaire de l'OL, Pierre Sage, a préféré positiver malgré le revers : "Parler de défaite encourageante ne doit pas être dans nos têtes. C’est une production qui est encourageante mais le résultat ne la récompense pas. Les joueurs ont bien maîtrisé certaines choses mais il y en a d’autres à changer pour faire des résultats positifs. C’est un match qui laisse des regrets mais je préfère les avoir en ayant produit quelque chose. J’ai la conviction qu’on peut changer encore les choses, être plus constant dans la concentration, la performance globale, pour obtenir un point ou 3 points puis un enchainement de points. Les joueurs ont conscience du match qu’ils ont produit. C’est bien d’avoir une base si on la valorise. On est déjà tourné vers la suite. L’essentiel était de faire en sorte que les joueurs arrivent à se comprendre à nouveau en très peu de temps. Il fallait qu’ils aient des repères et une attitude pour que ça dure".

La fiche de RC Lens-OL

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

Franck Haise : « On est très perfectible. C’est une évidence. On vient d’enchaîner 9 matchs en Ligue 1 avec 6 victoires et 3 nuls. On est peut-être, aussi, au maximum... Je ne sais pas. » #RCLens — Laurent Mazure (@Laurentmazure) December 2, 2023

Podcast Men's Up Life