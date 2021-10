RC Lens, OL : les Sang et Or et les Gones allument toute la L1 !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Dauphin du PSG après 9 journées de Ligue 1, le RC Lens réalise un début de saison encore meilleur que le précédent. Et, ce, après avoir dominé des formations comme l’OM, le LOSC ou encore le Stade de Reims. L’une des clés des Sang et Or, outre son excellence à savoir déplacer son bloc et ressortir proprement de sa moitié de terrain, se situe dans sa propension à frapper au but.

Comme le fait remarquer le site Lensois.com, le RC Lens est en effet la deuxième formation de l’élite à tenter sa chance avec 123 tirs en 9 matches disputés (un peu plus de 13 par match). Dans ce classement, le Racing est uniquement devancé par l’OL avec 126 tirs effectués.

Au niveau des tirs cadrés, le RCL se retrouve encore dauphin de l’OL en Ligue 1 (46 frappes contre 48 pour Lyon). On notera enfin que le plus mauvais élève dans ce domaine est le FC Lorient (77 frappes) suivi par le RC Strasbourg (83) et l’AS Monaco (89). Au niveau des tirs cadrés, l’ASM est devant (25), suivie par le RCSA (26) et le FCL (31).

Du nouveau pour les internationaux du #RCLens avec le forfait de Cheick Doucouré (Mali) et les appels de dernière minute pour Kevin Danso (Autriche) et Ignatius Ganago (Cameroun) :https://t.co/FnsvTQh5KL — Lensois.com Live (@LensoisComLive) October 4, 2021