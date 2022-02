RC Lens - OL : Les Tops et les Flops du match nul qui n’arrange personne

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

RC Lens :

Les Tops

Jonathan Clauss : le défenseur droit lensois a, encore une fois, été décisif pour son équipe. Positionné piston droit, c’est lui qui ouvre le score après une frappe de Kalimuendo repoussée par Lopes. Très actif sur son côté il a énormément contribué au jeu de son équipe sur tous ses aspects.

Florian Sotoka : le buteur lensois a été très important dans le jeu offensif de son équipe. Il a évolué dans un rôle assez polyvalent au cours de ce match. Il aurait même pu inscrire un but si la défense adverse ne l’avait pas bien muselé.

Christopher Wooh : le Défenseur lensois a fait un match correct. Malgré le but encaissé par son équipe, le score aurait pu être plus lord si le jeune lensois n’avait pas réussi à canaliser les attaquants lensois. Une belle prestation qui prouve encore une fois son importance dans le onze de Franck Haise.

Les Flops

Seko Fofana : le milieu de terrain ivoirien a réalisé un match plutôt moyen. Malgré de bonnes offensives, il nous a habitués à mieux dans son contrôle du ballon au milieu de terrain. Son équipe n'a pas su garder la possession et a beaucoup trop laissé le ballon à l'OL. Un match à oublier pour le milieu lensois.

OL :

Les Tops

Tino Kadewere : le lyonnais, positionné en pointe de l’attaque suite à l’absence de Dembélé, a inscrit le seul but de son équipe lors de cette rencontre. Dans un match très serré et des conditions météorologiques compliquées, son apport à grandement contribué au match nul de son équipe.

Carl Toko Ekambi : depuis son retour de la CAN, l'attaquant lyonnais est décisif à tous les matchs. Après un but contre Nice, on le retrouve cette fois passeur décisif pour Kadewere. Toko Ekambi a disputé 90 bonnes minutes avec beaucoup d'impacts sur le jeu offensif de son équipe.

Les Flops

Lucas Paqueta : le milieu lyonnais a eu du mal à exister dans cette rencontre. Le brésilien positionné en numéro 10 n’a pas su avoir autant la maitrise du jeu qu’il l’espérait. Un match timide pour lui qui nous a habitués a mieux. Il aurait pu faire basculer le match à la 75eme minute mais a cruellement manqué de réalisme.

Léo Dubois : le capitaine lyonnais a encore une fois vécu une après-midi compliqué. Sur le côté droit de la défense lyonnaise, il n’a pas su apporter du danger sur le secteur offensif de son équipe. Défensivement, il n’a pas été plus rassurant pendant les 87 minutes qu’il a disputées avant d’être remplacé par Gusto.