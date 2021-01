RC Lens, OL, Stade Rennais : un pilier des Gones va manquer deux chocs

Leader de la Ligue 1 depuis sa victoire sur Nantes (3-0) lors de la 17e journée, l'Olympique Lyonnais va défendre bec et ongles son statut de premier de la classe lors de la reprise. Mais il devra le faire sans un joueur majeur, Bruno Guimaraes, qui a contracté la Covid-19 lors de ses vacances au Brésil et qui va devoir rester chez lui lors des dix prochains jours.

Guimaraes n'a manqué qu'un match de l'OL cette saison

Et cela a directement un impact sur la vie du RC Lens et du Stade Rennais. En effet, les deux clubs affronteront les Gones lors de la reprise. Pour les Sang et Or, ce sera mercredi prochain à 21h au Groupama Stadium, pour les Rouge et Noir ce sera samedi, également à 21h, au Roazhon Park. Depuis le début de la saison, Bruno Guimaraes n'a manqué qu'un seul match de l'OL, étant titularisé 10 fois sur 16. Un pilier, un vrai, de Rudi Garcia.