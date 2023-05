RC Lens, OM : Danso en remet une couche sur le but refusé à Sanchez

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Hier soir, l'Olympique de Marseille a publié un communiqué pour fustiger, entre autres, les multiples erreurs d'arbitrage dont il s'estime victime depuis le début de la saison. Dont la dernière, à Lens (1-2) samedi, pourrait lui coûter très cher dans la course à la qualification pour la Champions League. Les Phocéens pensaient avoir ouvert le score à Bollaert dès la 9e minute par Alexis Sanchez. Mais Clément Turpin, qui avait validé le but, a été rappelé par Wilfried Bien, qui s'occupait de la VAR, et a décidé de le refuser pour une faute préalable du Chilien sur Kevin Danso.

"Bien sûr qu'il y avait faute !"

Présent ce mercredi en conférence de presse, le défenseur central autrichien estime que l'arbitre a bien fait d'annuler le but : "Bien sûr qu'il y avait faute ! L’arbitre avait décidé en première instance que non. Mais tout le monde a vu la situation grâce à la Var. C’était clair pour moi et pour tout le monde. Il y a encore des discussions mais pour moi, oui, c’est faute, ça s’arrête là. S’il n’y avait pas faute sur ce pressing, je jouais en retrait avec Brice (Samba)".

Kevin Danso (en français) : "Bien sûr qu'il y avait faute sur l'action contre l'OM (le but de Sanchez). C'était clair pour moi, pour l'arbitre, il y a encore des discussions là-dessus mais pour moi c'est fini !"#RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) May 10, 2023

