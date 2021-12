RC Lens, OM : Fofana balaye Payet, le FC Nantes peut trembler

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Seko Fofana n’en finit plus de séduire. Après une saison et demi sous le maillot du RC Lens, le joueur de 26 ans fait partie des tout meilleurs de Ligue 1 et l’a encore démontré samedi à Bollaert en marchant sur le milieu de terrain du PSG (1-1). Même Keylor Navas, coupable d’une faute de main, n’a pu résister en encaissant un but de l’international ivoirien à qui tout sourit cette année.

Cette performance de choix a permis à Fofana de devenir le joueur le mieux noté de L1 dans L’Équipe ! « La Ligue 1 tient son nouveau numéro 1. Et c’est Seko Fofana, crédité d’un 8/10 après son énorme match face au PSG, observe le quotidien sportif. Le milieu de terrain lensois (26 ans) a marqué un but, bien sûr, mais il marque surtout les esprits cette saison par sa densité, sa capacité à gratter des ballons et sa propension à accompagner les offensives des Sang et Or. »

Le patron du RC Lens profite égaelemnt du « petit » 5/10 donné à Dimitri Payet samedi lors de la défaite à domicile de l’OM face au Stade Brestois (1-2) pour devancer le Marseillais et prendre seul la tête du classement des joueurs de champ. Le FC Nantes, qui reçoit le club artésien vendredi en ouverture de la 18e journée de L1, est prévenu (21h).

𝑱𝒐𝒉𝒏 𝑴𝒊𝒍𝒆𝒔 est mort dimanche, à l'âge de 72 ans 🕊



Pour lui rendre hommage, le Club a décidé de diffuser le célèbre tube "𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜" lors de l'entrée des équipes, à l'occasion de @FCNantes - @RCLens. pic.twitter.com/wtWdZ2CK6s — FC Nantes (@FCNantes) December 8, 2021