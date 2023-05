RC Lens - OM : Guy Roux optimiste pour les 2 clubs dans la course au titre

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens comme l'OM ont eu tour à tour l'occasion de mettre la pression au PSG dans la course au titre. Mais l'un comme l'autre s'est fait balayer par le club de la capitale lors de matches au sommet (0-3 au Vélodrome pour les Phocéens, 1-3 au Parc pour les Artésiens). Si bien qu'aujourd'hui, les Parisiens semblent sereins avec leurs cinq et six points de retard sur leurs deux poursuivants, même s'ils connaissent des jours sombres après la polémique Messi.

"Lens et Marseille honorent bien le football français"

Et pourtant, sur Europe 1, la légende Guy Roux a estimé qu'il y avait encore moyen pour le vainqueur de ce soir d'aller chercher le PSG pour la 1ère place : « Le vrai champion, si c’est Marseille, si c’est lui qui a le plus de points, il ne les aura pas trouvés dans une pochette surprise ! Ce sera gagné. Le champion, c’est le champion ! Le PSG peut être rattrapé. Lens et Marseille honorent bien le football français. Ils le mettent au niveau des grands championnats, au moins autant que l’Italie et l’Allemagne de cette année ».

Pour résumer Pour Guy Roux, même s'ils comptent respectivement six et cinq points de retard sur le PSG, le RC Lens et l'OM, qui s'affrontent ce soir à Bollaert, peuvent encore rêver du titre. Ou, tout du moins, celui qui remportera ce choc de la 34e journée.

