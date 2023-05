RC Lens - OM : les Red Tigers veulent un Bollaert plein de fureur

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Déjà bouillante en temps normal, l'ambiance à Bollaert ce soir promet d'être exceptionnelle. La réception de l'OM est toujours un moment important dans la saison lensoise mais vu que les deux formations se disputent la 2e place, ça s'annonce épique. Surtout que les Red Tigers ont publié un communiqué en début de journée appelant les supporters des autres tribunes à se mettre au niveau de la Trannin pour créer un climat exceptionnel.

"Bollaert doit être le réceptacle d’une fureur Sang et Or !"

« Cinq matches à jouer, cinq finales. Sur le terrain et en tribunes, à domicile et à l’extérieur, nous devons toutes et tous offrir la plus intense des ambiances aux joueurs afin de les pousser encore plus pour ce sprint final ! Ainsi, face à l’OM, Bollaert ne devra pas se contenter d’être rempli jusqu’à la gueule ! Il devra réunir les conditions d’un exploit auquel nous croyons toutes et tous ! Pour ce match ce n’est pas un Kop qui entonnera des chants à la gloire des Sang et Or mais 4 tribunes à l’unisson qui chanteront leur amour pour le RCL ! (…) Samedi soir, Bollaert doit être le réceptacle d’une fureur Sang et Or ! »

Le calendrier complet du RC Lens pour la fin de saison

Les Red Tigers appellent à la mobilisation pour le match de ce soir #RCLens https://t.co/jA2LhuVlst — Lensois.com Live (@LensoisComLive) May 6, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Conscients de l'importance du choc contre l'OM ce soir, décisif dans la course à la 2e place, les ultras des Red Tigers veulent que l'ambiance à Bollaert soit exceptionnelle, afin que la "fureur sang et or" emporte les Phocéens.

Raphaël Nouet

Rédacteur