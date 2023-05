RC Lens, OM : les Sang et Or assurés d’être deuxièmes ce samedi si…

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Dauphin du Paris Saint-Germain à deux journées de la fin du championnat avec cinq points d’avance sur l’Olympique de Marseille, le RC Lens pourrait être assuré de finir à la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, à l’issue de la 37e et avant-dernière journée.

Les scénarios pour que cela arrive dès ce week-end

Pour cela, il faut, soit que le RC Lens s’impose sur sa pelouse contre l’AC Ajaccio, soit que le RC Lens ne perde pas face à l’AC Ajaccio et que l’OM ne gagne pas à domicile contre le Stade Brestois, ou soit que l’OM s’incline face au Stade Brestois. Autant dire que les Sang et Or sont bien partis pour assurer leur deuxième place dès ce week-end.

Fabien Chorlet

Rédacteur