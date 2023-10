RC Lens, OM : les Sang et Or ont enfin déniché leur nouveau Jonathan Clauss !

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Si le RC Lens a eu un peu de mal à retrouver un piston droit du nouveau de Jonathan Clauss suite au départ à l’OM de l’international tricolore, il semblerait que Ruben Aguilar mette désormais tout le monde d’accord sur ce rôle.

Aguilar fait exploser les compteurs de sprint !

Samedi soir, contre Nantes (victoire 4-0 des Sang et Or), l’ancien Monégasque et Montpelliérain s’est encore distingué même s’il n’a touché « que » 56 ballons face aux Canaris. Selon le journaliste de l’AFP et spécialiste de la data à Lens Laurent Mazure, le « nouveau poumon » du Racing a affiché le meilleur total de sprint contre le FCN et le deuxième plus haut total de courses à haute intensité derrière Adrien Thomasson.

Concernant le volume de course, Ruben Aguilar affiche les quatre meilleurs totaux de la saison lensoise sur les sprints et le record de courses à haute intensité sur un match. Pas de doutes : Lens a vraiment fait une bonne affaire.

Ruben Aguilar, même un peu moins en vue sur son couloir droit hier (56 ballons, son plus faible total de la saison avec le #RCLens), est bien un nouveau poumon : meilleur total de sprints contre Nantes (il possède les 4 meilleurs totaux de la saison lensoise), 2e plus grand… — Laurent Mazure (@Laurentmazure) October 29, 2023

