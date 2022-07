RC Lens, OM, PSG - Mercato : double coup de théâtre pour Seko Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

En s’imposant ce samedi face à l’Inter Milan (1-0), le RC Lens a signé une victoire de prestige même si ce n’était qu’un match amical. Avec quatre succès en cinq matchs disputés, les hommes de Franck Haise réalisent une excellente préparation que soit sur le plan des résultats que du jeu.

"Fofana me disait qu'ils étaient rarement aussi prêts"

Après la rencontre, il a été demandé en zone-mixte à Brice Samba s’il sentait que son équipe était déjà prête pour le début de la saison. "En tout cas je sens bien le groupe. Tout à l’heure, Seko Fofana me disait qu’ils étaient rarement aussi prêts, tôt. Alors je pense que c’est de bon augure. On devra confirmer face à West Ham parce qu’à ce moment-là, on sera vraiment très proche du championnat. Mais on a encore quelques automatismes à trouver", a répondu le gardien congolais, qui est l’une des six recrues estivales des Sang et Or.

En parallèle de cette confidence, qui pourrait en dire long sur les envies de Fofana de rester au RC Lens, le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis assure que l'OM ne le suit plus au mercato. Son tarif (environ 30 M€) aurait refroidi les dirigeants marseillais. Le PSG, selon L'Équipe, l'aurait également remplacé par Renato Sanches, attendu à Paris avant ce mercredi.

🏁 Quel dénouement à Bollaert !! Les Sang et Or arrachent une victoire de prestige au finish grâce à une superbe inspiration de leur nouvel attaquant @LoisOpenda ! Le Racing reste invaincu dans cette préparation estivale.@RCLens 1⃣-0⃣ @Inter#RCLINTER pic.twitter.com/cvcgreul8m — Racing Club de Lens (@RCLens) July 23, 2022

