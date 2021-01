RC Lens : OM, PSG, Stade Rennais... les Sang et Or ont activé le mode Ligue des champions !

Il n’y a pas eu photo mercredi à l’Orange Vélodrome : le RC Lens était bien meilleur que l’OM. Grâce à une maîtrise de tous les instants et un but savamment orchestré en seconde période, oeuvre de Simon Banza (59e), les Sang et Or ont ramené une victoire amplement méritée en match en retard de la 9e journée de L1 (1-0). Grâce à ce bonus, ils s’installent juste derrière leurs victimes du jour pour un petit point (7es).

Les gros résistent rarement au RC Lens

En s’imposant à Marseille, le RC Lens a accompli une autre prouesse. Comme le fait remarquer à juste titre Lensois.com, les Sang et Or ont eu le scalp de tous les clubs qualifiés en Ligue des champions cette saison ! Le club artésien avait débuté son entreprise par le le PSG, à Bollaert (1-0, 2e journée), avant de l’emporter à Rennes (0-2, 13e journée) et donc de finir par l’OM (0-1). Le tout sans encaisser le moindre but ! « Les Lensois arriveront-ils à reproduire la performance lors de la phase retour ? Marseille viendra à Bollaert lors de la phase retour dès le mercredi 3 février. Ce sera le tour de Rennes 3 jours plus tard. Le RC Lens ira ensuite à Paris le 2 mai », rappelle le site pro lensois.