RC Lens, OM : Vitorino Hilton est entré dans l'Histoire de la L1

Zapping But! Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Vitorino Hilton n'aura laissé que de bons souvenirs dans tous les clubs où il est passé, notamment du côté du RC Lens et de l'OM. Un Vitorino Hilton, modèle de longévité, qui est entré dans l'Histoire hier en disputant le 500e match de sa carrière en L1.

Le Brésilien, à 43 ans, est le joueur étranger le plu capé en L1. Sur ses 500 matches, il en a joué 122 avec Lens, 14 avec Bastia, 56 avec Marseille et 308 avec son club actuel, Montpellier, dont il est le capitaine. Chapeau !