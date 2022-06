RC Lens : on connaît la raison du départ de Diarra !

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Après 5 ans passés au RC Lens, Alou Diarra a quitté le RC Lens où il occupait le poste d’entraîneur adjoint de Franck Haise depuis février 2020. Au départ, son choix avait interpellé de nombreux observateurs, car aucune raison concrète n’avait alors été évoquée. Cela n‘est plus le cas désormais.

L’Équipe annonce en effet qu’Alou Diarra allait signer en faveur de Troyes pour les prochaines années à venir. L’ancien milieu des Girondins de Bordeaux devrait occuper les fonctions d'entraîneur des U19.

👉🏼 Après avoir officialisé son départ du #RCLens, Alou Diarra va rebondir à Troyes où il prendra en charge les U19. Il succèdera ainsi à Vincent Carlier, en partance pour… La Gaillette. (@jcoudrot) https://t.co/NVXuYSTMcu pic.twitter.com/bwAoRG18wq — Clément S.L. (@ClemntSL) June 16, 2022

Pour résumer Alou Diarra a quitté le RC Lens à l’issue de la saison de Ligue 1. On connaît désormais les raisons de ce choix. L’ancien milieu des Girondins de Bordeaux va signer en faveur de Troyes pour devenir entraîneur des U19 du club.

Adam Duarte

Rédacteur