RC Lens : on en sait plus sur la blessure de Jean-Louis Leca

Sorti sur blessure à 10 minutes de la fin du match lors de la victoire ce dimanche du RC Lens face à Nîmes (2-1), pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, Jean-Louis Leca a ressenti une douleur musculaire.

Après la rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a donné des nouvelles de son gardien. "Il est touché musculairement. Il avait une douleur qui l’avait un peu gêné cette semaine. Cela s’est réveillé de façon un peu plus forte pendant le match. Il passera des examens lundi. Je ne connais pas la gravité de la blessure. On verra dans les 4 ou 5 jours qui viennent comment ça se passe", a confié le technicien lensois en conférence de presse.