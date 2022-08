RC Lens : on en sait plus de la blessure de Seko Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Sorti à la 87e minute lors de la victoire ce samedi du RC Lens sur la pelouse de l'AS Monaco (4-1) où il a inscrit le troisième but lensois sur pénalty, Seko Fofana semblait souffrir de l'adducteur. "Tout va bien, je pensais à une crampe. On va regarder ça en début de semaine, mais je n’ai pas trop d’inquiétude. Par contre, il vaut mieux être prudent dans cette zone, les adducteurs, c’est fragile", avait confié le milieu de terrain ivoirien après la rencontre.

Nouvelles rassurantes pour Fofana

Trois jours après, La Voix du Nord a donné des nouvelles de Seko Fofana, qui a passé des examens en ce début de semaine. Bonne nouvelle pour les Sang et Or, l'ancien joueur de l'Udinese ne souffrirait bien que de crampes et devrait être apte pour la réception ce samedi du Stade Rennais, à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1.

