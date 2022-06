RC Lens : on en sait plus sur le nouveau rôle de Cahuzac chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Âgé de 37 ans et après plus de 400 matchs professionnels, Yannick Cahuzac, qui évoluait au RC Lens depuis 2019, a décidé de prendre sa retraite sportive cet été. Mais le désormais ex milieu de terrain devrait rester chez les Sang et Or la saison prochaine.

Podcast Men's Up Life

Quel rôle pour Cahuzac ?

En effet, selon les informations de La Voix du Nord, Yannick Cahuzac pourrait intégrer le staff de Franck Haise ou œuvrer auprès d’une équipe plus jeune du club lensois. Son nouveau rôle ne serait donc pas encore défini mais le natif d'Ajaccio devrait bien intégrer l'organigramme du RC Lens la saison prochaine.

Des valeurs, du cœur pour un authentique leader. Merci pour tout capitaine 🙏



Une pensée amicale pour le @gfc_ajaccio, le @ToulouseFC et plus spécialement pour le @SCBastia

🤝

#ViRingraziuCapitanu #SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/052XN9eWq6 — Racing Club de Lens (@RCLens) May 10, 2022

Pour résumer Fraichement retraité, Yannick Cahuzac pourrait intégrer le staff de Franck Haise ou œuvrer auprès d’une équipe plus jeune du RC Lens la saison prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur