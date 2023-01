RC Lens : on sait pourquoi Medina n'a pas joué contre Troyes

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Lors du match nul concédé ce samedi par le RC Lens sur la pelouse de l'ESTAC (1-1), à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1, Facundo Medina n'a pas été titularisé par Franck Haise et n'est même pas entré en jeu.

Rien de grave pour Medina

La raison ? Le défenseur central argentin, qui souffrait d’un petit coup reçu sur le genou après la victoire à Brest (3-1) en 16e de finale de la Coupe de France (1-3), a été ménagé par le staff artésien, comme l'a expliqué Franck Haise en conférence de presse d'après-match. "Il n’avait fait qu’un entraînement mercredi. Il était en individuel vendredi et c’était plutôt positif, mais ça restait de l’individuel. Il pouvait entrer ce samedi mais l’idée était de le préparer pour les matchs suivants." Une absence qui a été préjudiciable puisque sans l'ancien joueur de Talleres, le RC Lens a manqué de liant entre la défense et l'attaque.

🎙️ #LeDébrief après #ESTACRCL



💬 Franck Haise : « On est déçu du résultat car on aurait dû gagner. Les joueurs ont tout tenté et sont allés au bout. »



💬 Seko Fofana : « On est frustré car on s'est créé énormément de situations. L'important est d'avoir décroché ce point. » pic.twitter.com/sd1tiZLQrV — Racing Club de Lens (@RCLens) January 28, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur