RC Lens : Openda a égalé un champion de France 98

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Muet depuis onze matches, Loïs Openda a fait parler la poudre à Clermont (4-0) dimanche, inscrivant un triplé en quatre minutes. L'attaquant, également passeur décisif sur le but de Claude-Maurice, a égalé plusieurs records cette saison. Mais il a également gravé son nom dans les annales sang et or. En effet, c'est déjà son deuxième hat trick en 2022-23 avec le RC Lens et c'est une performance plutôt rare en Artois.

Le site de la LFP révèle que cela faisait 25 ans qu'un Sang et Or n'avait pas réalisé pareil exploit. En 1997-98, la fameuse saison du titre, un certain Anto Drobnjak avait frappé trois fois à deux reprises : contre l'OM au Vélodrome (victoire 3-2) et face à l'AS Cannes (5-4). Plus fort encore : trois triplés dans une saison, car Florian Sotoca en a réussi un lors de la première journée, ce n'était plus arrivé au RC Lens depuis... 1966-67 (Georges Lech à deux reprises, Paul Courtin une). Historique, ce Racing !