RC Lens : Openda envoie un message fort à Haise après le PSG

Lens régale ! Hier les Sang et Or ont fait tomber le leader du championnat, le PSG (3-1), au Stade Bollaert-Delelis. Une superbe performance qui permet aux Lensois de conforter la deuxième place (synonyme de qualification à la Ligue des Champions, ndlr) et de se rapprocher du club de la capitale. Après la rencontre, Loïs Openda, auteur d’un but somptueux est revenu sur son match, lui qui était remplaçant face à Nice (0-0).

« J’étais préparé car j’avais joué 30 minutes face à Nice. J’étais un peu plus frais que d’habitude. Ma situation de remplaçant à Nice, Je l’ai bien vécue. J’ai eu une discussion avec le coach, c’était purement tactique car on a quelques joueurs blessés offensivement. C’était un choix du coach que je respecte. Aujourd’hui, il m’a mis sur le terrain et je pense que j’ai bien répondu. Je n’ai jamais perdu confiance en moi. », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par lensois.com.