RC Lens : Openda est un véritable miraculé

On ne dirait pas comme ça, à le voir courir dans tous les sens sur le terrain, mais Loïs Openda n'aurait jamais dû pouvoir faire autre chose que de la marche. En effet, le Belge a vécu un moment très douloureux dans son enfance quand, victime d'une bronchiolite ayant dégénéré, il est resté un an à l'hôpital et a subi une opération qui condamnait ses chances de jouer au football. C'est So Foot qui en parle dans un article consacré à la recrue sang et or :

"C'est l'histoire d'un jeune homme qui aurait pu ne jamais avoir le droit de faire de sport de toute sa vie. Né en février 2000, Loïs Openda reste hospitalisé pendant un an. Victime d'une bronchiolite, sa situation s'aggrave, notamment au niveau de l'alimentation et de la respiration. « Il était tout le temps malade » , rembobine Mariame, sa mère. Les problèmes respiratoires sont lourds, l'asthme s'en mêle. L'opération est décidée. Objectif : une incision au niveau de la peau afin de transformer le clapet - une valve - du petit Loïs. Une dernière échographie est effectuée la veille. « Et là, le clapet repoussait. C'était son miracle, continue Maman Openda. Quand il est sorti de l'hôpital, on m'avait dit qu'il ne pourrait pas courir de sa vie. Aujourd'hui, c'est une fusée."."