RC Lens : Openda interpelle son nouveau sélectionneur

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Auteur d'un début de saison réussi sous les couleurs du RC Lens, Loïs Openda a eu la chance de participer à la Coupe du monde 2022 avec la Belgique. Mais depuis son retour du Qatar, l'ancien joueur du Vitesse Arnhem est à la peine, n'ayant inscrit que 2 buts lors des 12 derniers matchs. Mais alors que Domenico Tedesco a remplacé Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges, l'attaquant lensois a interpellé son nouveau sélectionneur au micro de la RTBF.

Podcast Men's Up Life

"Je ne peux pas l’obliger à me sélectionner"

"Je me suis demandé s’il me connaissait, s’il allait me sélectionner, si j’allais faire partie de ses plans. On le saura dans la prochaine sélection. C’est à moi de prouver que je peux en faire partie en mars. Si j’y suis, j’espère que ce sera une belle période avec ce coach. Je ne suis pas vraiment inquiet, disons qu’il y a du suspense. Je sais ce que je suis capable de faire, ce que je peux apporter en équipe nationale comme en club. Maintenant, le coach doit faire ses choix. Je ne peux pas l’obliger à me sélectionner. Je pense que Domenico Tedesco a déjà analysé pas mal de matches. Il doit garder un œil sur moi."

Loïs Openda sur sa méforme actuelle à Lens : "Cela ne me tracasse pas du tout" https://t.co/wT3yauXRPI — RTBF Sport (@RTBFsport) February 22, 2023

Pour résumer Comme il l'a confié au micro de la RTBF, l'attaquant du RC Lens, Loïs Openda, espère que le nouveau sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco, le convoquera lors du prochain rassemblement.

Fabien Chorlet

Rédacteur