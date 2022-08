RC Lens : Openda juge ses débuts avec les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Recrue phare du RC Lens cet été, Loïs Openda réalise des débuts remarqués avec les Sang et Or avec deux inscrits lors des quatre premiers matchs de la saison dont un lors de la victoire ce samedi face au Stade Rennais (2-1)

"J'ai pu faire de bonnes prestations depuis le début du championnat"

Après le match contre Rennes, l'attaquant belge s'est exprimé en zone-mixte sur son adaptation et ses débuts sous les couleurs lensoises. "Depuis que je suis arrivé, l'intégration a été directe. J'ai pu faire de bonnes prestations depuis le début du championnat grâce à mes coéquipiers, c'est aussi ça la force de l'équipe je pense."

⏰ DRIIIIIIING !



Si vous dormiez à poings fermés, les 1⃣0⃣ points sur 1⃣2⃣ vont vous aider à vous réveiller !#FierDEtreLensois #RCLSRFC pic.twitter.com/Omc3raX6qr — Racing Club de Lens (@RCLens) August 28, 2022

