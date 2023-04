RC Lens : Openda se réjouit du faux pas de l’AS Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

L’AS Monaco perd des points ! Ce dimanche, alors que les Monégasques dominaient les débats face au FC Nantes, les Canaris ont réussi à retourner la rencontre en allant chercher le match nul (2-2). Présent sur le plateau de Prime Vidéo, Loïs Openda est revenu sur le faux pas du concurrent monégasque. « C'est vrai que ce n’est pas si mauvais ! Maintenant, on a 5 points d'avance sur Monaco, c'est désormais à nous de continuer à performer pour essayer d’agrandir l’écart sur les équipes qui sont derrière nous », a expliqué le buteur belge du RC Lens. Deuxième du championnat, les Sang et Or ont donc un peu de quoi respirer dans la course à la Ligue des Champions. 🗣️ Loïs Openda : "C'est à nous de continuer à performer."#DSF pic.twitter.com/wLEmojLZrD — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 9, 2023

Pour résumer Le buteur international belge du RC Lens, Loïs Openda (23 ans) a été interrogé sur le match nul de l’AS Monaco face au FC Nantes (2-2). "C'est désormais à nous de continuer à performer", a-t-il expliqué pour Prmie Vidéo...

Thomas Salis

Rédacteur

