RC Lens : Oughourlian a rendu un vibrant hommage à Martel

Ce samedi, le Racing Club de Lens avait mis les petits plats dans les grands pour célébrer le vingtième anniversaire de son centre d'entraînement, La Gaillette. Trois cents invités, notamment des anciens joueurs, ont été invités pour l'occasion, sous le dôme. Le site Lensois.com, qui a assisté à l'événement, a notamment consigné l'hommage du propriétaire du club, Joseph Oughourlian, à son prédécesseur, Gervais Martel, qui a été à l'origine de ce projet. « La Gaillette, c’est quelque chose de particulier. C’est un centre de formation, une école de foot, les pros, les bureaux mais aussi, c’est la grande famille du RC Lens. Un endroit de centralité pour tous les gens qui font partie du club et gravitent autour. C’est le quotidien. A l’époque, peu de clubs, et notamment en France, se dotaient de telles infrastructures. Depuis, beaucoup se sont rendus compte à quel point c’est important. Il fallait être visionnaire pour ça et quand on parle de la Gaillette, il n’est pas possible de ne pas parler de Gervais Martel, qui a profité de l’argent de la Ligue des champions pour bâtir quelque chose pour les 50 prochaines années plutôt que de le dépenser dans des choses futiles. » C’est 𝑙'𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑉𝑖𝑒 💛



