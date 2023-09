RC Lens : Oughourlian attend de nouveaux investisseurs à Lens !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens a lancé sa petite révolution en interne. Hier, le fonds d'investissement régional Side Invest est entré au capital du club artésien en apportant pas moins de 20 millions d'euros. Cet argent frais se divise en deux tranches : 10 M€ en actions et10 M€ en obligations convertibles. Joseph Oughourlian, qui a injecté environ 80 M€ de sa fortune personnelle, a indiqué qu'il recherchait initialement des partenaires minoritaires à hauteur de 50 M€. « On est parti sur l'idée de lever un peu plus d'argent pour pérenniser le club », précise-t-il. Le boss lensois est très ouvert à l'actionnariat populaire, sous forme de socios, « maintenant que le prix du club est défini. J'aimerais mettre en avant la qualité et l'enracinement régional du partenaire qui nous rejoint, mais je n'exclus pas d'en trouver un autre. Cela peut-être un fonds américain, un apport populaire. Ou les deux. S'il y avait un bon moment pour explorer tous les modus operandi, c'est peut-être maintenant. » Si le RC Lens a officialisé pas plus tard que ce mercredi l'entrée au capital du club artésien du fonds d'investissement régional Side Invest, qui apporte 20 M€, Le grand patron Joseph Oughourlian n'a pas dit son dernier mot !

Bastien Aubert

Rédacteur