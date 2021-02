RC Lens : Oughourlian clarifie les objectifs de la fin de saison

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Joseph Oughourlian parle peu mais ne fait pas les choses à moitié quand c’est le cas. En amont du 32e de finale de la Coupe de France contre le FC Nantes, le président du RC Lens a ainsi fait le point sur les dossiers économiques du club artésien en donnant quelques indices sur le mercato estival.

L’homme fort des Sang et Or en a également profité pour évoquer les objectifs sportifs alors que le RC Lens est à portée de la cinquième place de L1. Le maintien semble rester la priorité avant de basculer sur d’autres ambitions.

« On arrêtera quand on aura 42 points, assure l’actionnaire majoritaire dans L’Équipe. Une fois cet objectif atteint, on ne s’interdit pas d’en avoir un autre. Tous les matches sont importants. C’est l’esprit de cette équipe qui est aussi celui d’offrir du beau jeu. »