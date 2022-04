RC Lens : Oughourlian va investir chez un ancien champion d'Europe

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Joseph Oughourlian est en train de tisser une vraie toile de clubs de football aux quatre coins du globe. Déjà propriétaire du Racing Club de Lens, l'homme d'affaires a également des parts chez les Millonarios (Colombie) et à Padoue (Italie). Ce qui a par exemple permis de faire venir Wuilker Farinez en Artois. Une autre porte intéressante pourrait bientôt s'ouvrir devant le patron sang et or.

En effet, il fait partie d'un groupe d'investisseurs ayant fait une proposition pour prendre le contrôle de 51% des parts du Real Saragosse, qui évolue aujourd'hui en Deuxième division espagnole. L'accord doit être validé par le Conseil supérieur des sports. Parmi les actionnaires, on trouverait, outre Oughourlian, le propriétaire de l'Inter Miami, José Mas Santos, club de David Beckham. Les plus anciens se souviendront que Saragosse a décroché la Coupe des Coupes 95, au Parc des Princes, aux dépens d'Arsenal (2-1 a.p.) après un lob incroyable à la dernière seconde des prolongations de Nayim. Les encore plus anciens auront assisté au premier triomphe continental des Aragonais, en Coupe des Villes de Foire 1964, ancêtre de l'Europa League...

