RC Lens : Paris, ses joueurs, les valeurs, Franck Haise distribue les bons points

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or du mois de mars ?

Heureux, l'entraîneur du RC Lens. Franck Haise a une fois encore apprécié l'attitude de ses troupes, hier soir au Parc des Princes, capables de prendre un point au champion de France en infériorité numérique. Au terme de la rencontre, le technicien est revenu sur le déroulé des 90 minutes, saluant l'abnégation et la mentalité de ses hommes.

"D’abord, je vais juste dire bravo au champion. Tout champion se respecte et c’est le PSG qui est champion donc bravo au champion. Nous, on a fait un très bon match, avec beaucoup de valeurs comme on est régulièrement capables de le faire. Quand nous avons été réduits à 10 à la 57e, nous avons montré encore plus de valeurs. J’ai des joueurs qui ne lâchent rien et ce but égalisateur ressemble bien à mon équipe. On a gagné en maturité avec la saison dernière et celle qu'on est en train de vivre. On va être là pour les quatre derniers matches. On a un peu chanté après ce match. D'habitude, on ne le fait pas après un nul."

Pour résumer C'est peu dire que l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a apprécié l'attitude de ses joueurs hier soir au Parc des Princes, eux qui ont arraché le point du match nul à 10 contre 11. Il a également félicité le club parisien pour son 10e titre de champion.

Benjamin Danet

Rédacteur