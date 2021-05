RC Lens : pas besoin de Lewandowski ou de Messi, le Racing a la recette gagnante !

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

En course avec l'OM et le Stade Rennais pour la 5e place synonyme de Coupe d'Europe, le RC Lens est la belle surprise de la saison 2020-21. Promu en Ligue 1 l'été dernier, les Sang et Or ont su proposer un jeu léché qui a séduit les observateurs.

Un boulot de l'ombre signé Laurent Bessière

Arrivé l'été dernier en provenance d'Amiens, Gaël Kakuta a livré dans le dernier numéro de Onze Mondial, actuellement en kiosques, la recette du succès des Lensois. Une recette qui tient d'un homme de l'ombre : « Aujourd’hui, à Lens, tout le monde a la dalle. Le travail mis en place avec le directeur de la performance « Lolo » (Laurent Bessière, ndlr) paie, tout est carré. On est unis, on tire tous dans le même sens. Dans le foot, si tu n’es pas une équipe, tu ne peux pas gagner. Regarde Schalke, le club est relégué alors qu’il a de gros joueurs. Cette équipe devrait batailler pour l’Europe. J’ai déjà vécu ce genre d’expérience, tout le monde pense à sa gueule dans ces situations. Et quand c’est comme ça, tu ne vas nulle part ».

Si le RC Lens ne dispose pas d'un grand buteur, Gaël Kakuta tenait déjà la parade depuis l'été dernier : « En début de saison, je l’avais dit : « Tout le monde va marquer devant ». On a tous mis 10 buts quasiment, on n’a pas de Lewandowski ou de Messi ». Les résultats parlent pour l'équipe de Franck Haise...