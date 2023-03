RC Lens : coup dur pour Seko Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La Côte d’Ivoire va affronter les Comores de Yannick Pandor et Ismaël Boura lors de la prochaine trêve internationale mais Seko Fofana ne pourra pas défier ses deux coéquipiers du RC Lens. En effet, Jean-Louis Gasset ne l'a pas sélectionné. Fofana avait pourtant retrouvé les Eléphants dernièrement, après un an d'absence. Un choix qui interpelle les supporters ivoiriens sur les réseaux sociaux, le capitaine artésien jouissant d'une très belle côte dans son pays... 🚨 OFFICIEL : La liste de la Côte d’Ivoire pour la double confrontation face aux Comores ! 🇨🇮🐘 pic.twitter.com/Ds1AebYVyu — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) March 15, 2023

