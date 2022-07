RC Lens : Patrick Berg juge ses débuts avec les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

Les débuts ont été compliqués pour Patrick Berg qui a eu du mal à s'adapter et se mettre en jambe dans le championnat français. «Je pense que le club et moi sommes heureux. J’ai eu plusieurs mois pour m’adapter et regarder Seko Fofana et Cheick Doucouré à l’entraînement. J’ai pu observer leur façon de travailler et ça m’a aidé. Avec ça, j’ai commencé à me sentir de plus en plus à l’aise» a avoué le Norvégien de 24 ans au micro de 90 Football «Au début, le tempo m’a un peu choqué. Et plus spécialement sur l’aspect physique du jeu, je trouve nos adversaires très rapides et forts.» pousuit-il.

"Je pensais trop à ce qu’il pourrait se passer si je faisais une erreur"

Seko Fofana et Cheikh Doucouré y ont été pour beaucoup dans l'apprentissage et la progression du milieu défensif : «Au début, je ne me sentais pas capable de leur prendre le ballon. Et quand je l’avais, je le perdais au moment où ils montaient sur moi. Je pensais trop à ce qu’il pourrait se passer si je faisais une erreur. Et ce n’est pas la chose à faire pour jouer de manière épanouie…» conclut l'international Norvégien qui a désormais franchi un cap après cette adaptation compliquée et entre dans la rotation du milieu de terrain avec Abdul Samed pour épauler Seko Fofana.