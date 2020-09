RC Lens : Pérez définit le principal danger qui guette le Racing à Nîmes

Descendu à la 5e place après les matches de vendredi et samedi, le Racing Club de Lens pourrait s'emparer de la 2e s'il parvient à s'imposer aux Costières de Nîmes cet après-midi. Les Gardois connaissent un début de saison délicat (4 points sur 12) mais le milieu "sang et or" Manuel Pérez a tenu à mettre en garde ses coéquipiers face à des Crocos qu'il connaît bien…

"C'est un endroit où ça pousse"

"En Ligue 2, j’ai affronté Nîmes plusieurs fois et chez eux c’est souvent délicat, a-t-il expliqué au site Lensois.com. C’est un endroit où ça pousse, ils essayent d’emballer les matches, de mettre un peu le feu. C’est un foot toujours assez intense et offensif. Ils veulent aussi imposer un gros défi physique mais on a de la confiance par rapport à ce qu’on fait, par rapport à notre travail à l’entrainement. On ne va pas y aller comme des sénateurs mais tout de même avec de la confiance pour prendre des points."

"Ça va être un autre registre que les précédents matches, je pense qu’ils vont imposer un gros défi physique. C’est une équipe qui n’a pas peur de jouer direct, de tamponner, de jouer les 2e ballons. C’était déjà comme ça en Ligue 2 et on doit s’attendre à ça. Notre organisation et nos repères tactiques sont vraiment une force, on est rarement pris en défaut, on est bien organisé et solidaire, tout le monde s’arrache pour défendre du mieux possible. Jusqu’ici on n’a pas été trop mis en danger et il faut que ça continue."