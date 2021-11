RC Lens : Pierre Ménès a ciblé le maillon faible des Sang et Or

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Le RC Lens a bu la tasse. Dimanche, les hommes de Franck Haise ont été largement battus par le Stade Brestois malgré une rencontre où ils n’ont pourtant pas été ridicules de bout en bout (0-4). Seule la réussite et une pointe de rigueur ont manqué au collectif artésien, sans compter la prestation calamiteuse de Facundo Medina dans le couloir gauche de la défense. Pierre Ménès l'a remarquée.

« Ce joli dimanche de football – une fois de plus il faut le souligner – a débuté par la large victoire du Stade brestois contre Lens, la troisième consécutive. Un match où les Bretons ont fait preuve d’une grande efficacité et d’un grand réalisme face à une équipe artésienne dont on ne peut même pas dire qu’elle a totalement raté son match – le cas Medina mise à part, a-t-il analysé sur son blog. Mais il était difficile de résister à la fougue brestoise et à noter qu’à chaque fois que Brest gagne, Mounié marque. Mais ce match a surtout marqué le grand retour en forme d’un Romain Faivre éblouissant, notamment sur ce troisième but où il délivre une délicieuse frappe enroulée du pied gauche. »

Vendredi, Haise aura tout le loisir de procéder à quelques rectifications à Bollaert contre le SCO d’Angers en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 (21h).

