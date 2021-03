RC Lens : Pierre Ménès a craqué pour le taulier le plus surprenant des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le choc entre le RC Strasbourg et le RC Lens est alléchant sur le papier. Alors que le club alsacien doit reprendre sa marche en avant pour s’éloigner de la zone rouge, les Sang et Or veulent poursuivre leur percée dans le haut du tableau.

Invité à évoquer la saison du Racing et du FC Metz, qui se sont quittés dos à dos le week-end dernier à Bollaert (2-2), Pierre Ménès n’a pas caché son enthousiasme. Et en a profité pour dire tout le bien qu’il pensait de Franck Haise, coach du RC Lens qui réalise un premier exercice prometteur en L1.

« Je découvre avec beaucoup de gourmandise »

« Le 2-2 a été certainement le meilleur match du week-end en L1, avec deux équipes qui se projettent vers l’avant, a récemment indiqué le consultant de Canal+ sur Twitter. Ils ont de très bons joueurs, avec deux très bons latéraux. Et le RC Lens a un entraîneur que je découvre avec beaucoup de gourmandise, Franck Haise. Il a l’air d’avoir une relation extrêmement saine avec ses joueurs. J’espère que ces deux équipes finiront le plus haut possible parce que, franchement, elles le méritent. »