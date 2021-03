RC Lens : Pierre Ménès a déjà repéré la révélation des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au FC Metz

Franck Haise n’a pas mâché ses mots. Agacé par les points perdus contre le FC Metz dimanche à Bollaert (2-2), l’entraîneur du RC Lens a fait redescendre ceux qui pouvaient avoir pris les louanges au pied de la lettre. Et ils pourraient être plusieurs après la prestation non achevée d'hier.

« On a des regrets, même si on est tombés sur une belle équipe, prolonge Jonathan Gradit. Il faut être aussi lucides : leurs buts, c’est plus nous qui les leur donnons. Nos jeunes défenseurs vont apprendre avec l’expérience. Notre marge de progression réside dans notre faculté à différencier le plaisir du jeu et le fait d’accepter de ne pas être beaux. Quitte à faire péter le ballon devant dans certaines phases critiques », a-t-il analysé.

Ménès est sous le charme de Clauss

Pierre Ménès, plus neutre, a livré une autre analyse de la rencontre et a encore été soufflé par un joueur du RC Lens : Jonathan Clauss. « On attendait beaucoup de Lens-Metz et pour le coup, on n’a pas été déçu, a-t-il glissé sur son blog. Les deux révélations de la saison ont livré un très beau match, avec des buts, du suspense et des retournements de situation. Dans ces deux équipes, on note l’éclosion de deux latéraux très intéressants : Clauss, qui a ouvert le score pour les Sang et Or sur un coup-franc détourné et Delaine, qui a égalisé d’une magnifique frappe enroulée du gauche pour les Grenats. »