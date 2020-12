RC Lens : Pierre Ménès tance un cadre lensois et formule une requête à Haise

Franck Haise n’a voulu accabler personne après la défaite du RC Lens à Bollaerr contre le MHSC (2-3). Pourtant, il sait que certains de ses joueurs ont commis des erreurs individuelles qui ont impacté directement le résultat final. Pierre Ménès a d’abord tenu à féliciter les deux équipes pour leurs intentions de jeu.

« On a eu droit à un match très sympa entre Lens et Montpellier. Avec deux équipes qui cherchent à gagner, c’est tout de suite plus agréable, a-t-il résumé sur son blog. Le MHSC a rapidement mené 2-0, avec un premier but sur une perte de balle qui entraîne un excellent centre de Delort pour la tête de Mavididi et un second sur un coup-franc de Savanier que Leca repousse directement sur Mendes. Mais les Sang et Or ont eu les ressources pour revenir sous l’impulsion d’un Kakuta qui me régale toujours autant. »

« Là, Leca aurait pu sortir parce qu’il est scotché sur sa ligne »

Ensuite, ce même Ménès a listé a taclé notamment Jean-Louis Leca, pas irréprochable tout au long de cette rencontre. « Finalement, Montpellier a repris l’avantage sur une tête de Laborde sur corner. Et là, je trouve que Leca aurait pu sortir parce qu’il est scotché sur sa ligne et Laborde marque à 7 mètres sans même sauter, a-t-il ajouté. C’est la quatrième victoire consécutive à l’extérieur pour Montpellier qui est une équipe agréable, avec cinq joueurs à vocation offensive - comme quoi, c’est possible. Les Lensois eux, sont dans une passe un peu plus difficile mais j’imagine qu’ils devaient s’y attendre. Et l’essentiel, c’est que leurs qualités et leur enthousiasme restent intacts. »