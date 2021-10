RC Lens : Pierre Ménès torpille le doux rêve des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

S'il y a un vainqueur demain lors du match Nice-OM comptant pour la 3e journée, le Racing Club de Lens perdra sa place de dauphin du PSG. Les Aiglons compteraient un point de plus en cas de succès, les Phocéens auraient une meilleure différence de buts. Mais cela n'enlève rien au début de saison exceptionnel des Sang et Or, auteurs de plusieurs prestations très abouties, comme à Marseille, où ils s'étaient imposés 3-2. Enthousiasmé comme tout le monde par leur jeu très énergique, Pierre Ménès estime cependant, via son blog, qu'une qualification pour la prochaine Champions League pourrait constituer une marche un peu trop haute…

"Les voir dans un Top 5, c’est possible. Un Top 3, je ne pense pas. C'est une équipe qui n’a aucun complexe, vraiment très bien huilée. On parle assez de Frankowki qui est aussi bon. Clauss, Fofana, Sotoca, ça travaille bien, c'est agréable à voir jouer. Il faut espérer que le RC Lens se maintienne le plus longtemps possible dans les hauteurs du classement et c’est possible." La saison dernière, les Artésiens avaient tout de même fini par craquer, passant de la 5e place à la 7e dans les dernières journées et laissant les deux derniers billets européens à l'OM ainsi qu'au Stade Rennais.

